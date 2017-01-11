Понад півтисячі кандидатів допущені до іспитів на посади суддів Верховного суду – Козлов

Вища кваліфікаційна комісія суддів України допустила до іспитів 563 особи з близько 800 кандидатів у судді Верховного суду України. Про це повідомив на брифінгу один із членів комісії Андрій Козлов.

«Сьогодні має бути засідання кваліфікаційної комісії, на якому буде затверджене проведення цих процедур (тестування та іспит – ред.). За нашою інформацією, 30 січня – проведення тесту і 2 лютого планується проведення практичного завдання», – зазначив Козлов.

Він також виключив ймовірність упередження чи суб’єктивізму в оцінці відповідей кандидатів під час випробувань.

«Якщо хід думок судді в мотиваційній частині буде розумним, справедливим, адекватним, пропорційним і він призводить до результату, то членам комісії доведеться писати свій варіант, щоб обґрунтувати, що кандидат не правий», – сказав він, коментуючи хід іспиту.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів додали, що максимальна кількість балів за практичне завдання складає 120 балів.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков раніше заявив, що вже у березні 2017 року склад Верховного суду України буде оновлений. За його словами, найбільшим попитом серед кандидатів користуються Касаційний кримінальний та цивільний суди. Натомість менше заявок надійшло до Касаційного господарського та адміністративного суду – майбутні складові Верховного Суду.

5 січня в Україні набрав чинності закон «Про Вищу раду правосуддя», ухвалений Верховною Радою 21 грудня 2016 року.