ГПУ: керівника ферми заарештували у справі про розкрадання майна «Продовольчо-зернової корпорації»

У Генеральній прокуратурі України повідомили про оголошення підозри й арешт одного з керівників фермерського господарства на Хмельниччині, причетного до розкрадання майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Про це йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.

«У ході досудового розслідування встановлено, що керівник одного із селянсько-фермерських господарств придбав цей суб’єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами на суму 15 мільйонів 400 тисяч гривень, перерахованих ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за поставку зерна майбутнього урожаю», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, підприємця затримали 9 січня на кордоні під час спроби виїхати за кордон. Наступного дня Печерським судом Києва йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у понад 2,5 мільйона гривень.

Повідомляється, що підприємцю повідомили про підозру за статтями щодо фіктивного підприємництва, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та службового підроблення.

Розслідування триває, додали у ГПУ.

Наприкінці минулого року у Національному антикорупційному бюро України повідомляли, що «Державній продовольчо-зерновій корпорації України» (ДПЗКУ) відшкодували майже 70 мільйонів гривень після викриття корупційних схем.

Торік у липні в НАБУ повідомили, що детективи затримали колишнього в.о. голови правління ДПЗКУ та голову правління «Рокитнянського комбінату хлібопродуктів» за підозрою в організації корупційної схеми, що призвела до розтрати державних коштів на суму близько 50 мільйонів гривень.

Раніше журналісти програми «Схеми» заявляли, що «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в березні 2015 року сплатила фірмі партнера тогочасного виконувача обов’язків голови корпорації Валерія Томіленка майже 50 мільйонів гривень за зерно, яке так і не було поставлене вчасно.

Власником 65% акцій ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» є компанія «Аграманта», якою співволодіє товариство з обмеженою відповідальністю «Грейнхолд». У свою чергу, фірма «Грейнхолд» записана на інвестиційний фонд «Мелон» та кіпрську Austock Limited.

Наразі єдиним власником Austock Limited є кіпрська Munchank Holdings Limited, якою через фірму з Британських Віргінських островів Vertere Limited володіє бізнесмен Юрій Бондарчук.

Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки й експорту зернових. Корпорація створена в 2010 році, їй належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України. «Державна продовольчо-зернова корпорація України», серед іншого, займається закупівлею та експортом зернових культур і продуктів їх переробки.