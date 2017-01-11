СБУ: харків’янина засудили до 3,5 років в’язниці за сепаратистські заклики в інтернеті

Жовтневий районний суд Харкова засудив 39-річного місцевого жителя, якого працівники Служби безпеки України затримали наприкінці вересня 2016 року за підозрою в поширенні матеріалів із закликами до зміни територіальних меж України.

«39-річний сепаратист розміщував в інтернеті повідомлення, спрямовані на знищення Української державності, створення псевдодержавного утворення «новоросії», від’єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу й жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту», – повідомляє прес-служба СБУ.

За даними відомства, протиправна спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Крім того, у СБУ заявили, що засуджений незаконно придбав і зберігав вдома автомат Калашникова АК-74 із набоями.

Вироком суду чоловіка визнано винним за статтями «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» і «незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами».