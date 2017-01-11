Адміністрація Порошенка: інформація про наймання Україною лобістів у США є помилковою

Інформація про лобістську компанію BGR Group, яку, за даними американського державного ресурсу FARA, найняла українська влада у США для відстоювання інтересів держави, не відповідає дійсності, заявив у коментарі Радіо Свобода голова прес-служби Адміністрації президента України Андрій Жигулін.

«Насправді документи, які опублікувала FARA, є помилковими. Протягом найближчих годин там будуть виправлені всі дані, й ви зможете їх побачити», – сказав Жигулін.

На уточнювальні запитання Радіо Свобода Андрій Жигулін відповів, що спершу ті люди у США, які виставили помилкову інформацію на сайт, мають її виправити. Посадовець не став пояснювати, в чому саме полягає помилка, і чи взагалі зверталася чинна українська влада до послуг фірм-лобістів у США.

«Давайте спершу дочекаємося реального стану справ, оскільки всі поширили помилкову інформацію. Це людський фактор, там (на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції США – ред.) є реальні помилки», – наголосив Жигулін.

Із документів на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції Сполучених Штатів випливає, що Адміністрація президента України Петра Порошенка найняла американську компанію BGR Group для лобіювання інтересів України у США. Усі фізичні особи і фірми, які виконують замовлення іноземних урядів, повинні повідомляти про такі дії й оприлюднювати дані про клієнтів і контракти. BGR Group подала відповідну інформацію до FARA 1 січня 2017 року і вказала адресу клієнта – «Банкова 11, Київ, Україна», свідчить опис на державному сайті.

Цю компанію заснував колишній голова комітету Республіканської партії США і губернатор штату Міссісіпі Хейлі Барбур.

Мета діяльності BGR Group за контрактом – посилення зв’язків між США та Україною і заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну. Наприкінці грудня Барбур та BGR Group домовилися з Україною про вироблення та імплементацію стратегії у сферах розвитку бізнесу та урядових зв'язків. Йдеться зокрема і про організацію зустрічей з американськими посадовцями.

За цю роботу Україна сплачуватиме BGR Group щомісяця 50 тисяч доларів принаймні до кінця 2017 року.

Про те, що Банкова найняла американських лобістів, ще 6 січня повідомили агенція Reuters і Deutsche Welle.