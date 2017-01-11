Звинувачених у розгоні учасників Майдану 30 листопада екс-беркутівців залишили під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання потерпілих про зміну запобіжного заходу колишнім бійцям спецпідрозділу «Беркут» з перебування їх під домашнім арештом на тримання під вартою. Як передає кореспондент Радіо Свобода, суддя Олена Мєлєшак аргументувала це тим, що суду не надали достатніх доказів про порушення обвинуваченими умов перебування під домашнім арештом та не були доведені обставини про наявність ризиків, пов’язані з обраним раніше запобіжним заходом, на чому наполягала сторона потерпілих.

Потерпілі наголошували на тому, що колишні беркутівці навмисно затягували справу, тому що почергово не з’являлись на попередні судові засідання через хворобу. Водночас самі обвинувачені та їхні адвокати заявили про те, що вони надали суду довідки про проходження лікування та про те, що клопотання потерпілих «необґрунтоване та надумане». У залі суду один із обвинувачених Андрій Дидюк також заявив про те, що їм не має сенсу затягувати справу.

У відповідь на таке рішення судді потерпілі оголосили про відвід Олени Мєлєшак від справи.

За словами одного з потерпілих Ігоря Сіренка, вона відповідальна за неправомірні рішення Шевченківського районного суду щодо активістів Майдану під час подій Революції Гідності, адже тоді була його головою. За твердженням потерпілих, є підстави сумніватися у неупередженості судді. У відповідь Олена Мєлєшак заявила, що жодного активіста Майдану, щодо якого були складені адміністративні правопорушення 30 листопада 2013 року, не було притягнуто до відповідальності.

У суді над колишніми бійцями спецпідрозділу «Беркут» Андрія Дидюка, Миколи Тягнирядна, Євгена Антонова і Юрія Шевченка, яких звинувачують у розгоні учасників Майдану 30 листопада 2013 року, оголошено перерву на невизначений термін до вирішення питання про відвід судді від справи.

Колишніх заступників командира «Беркуту» Дидюка й Тягнирядна, а також колишніх командирів рот Антонова й Шевченка обвинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню вуличних походів та демонстрацій, перевищенні влади під час подій у ніч на 30 листопада 2013 року. Тоді бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.