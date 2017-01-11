S&P знизило рейтинг «Приватбанку» до рівня вибіркового дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) знизило рейтинг «Приватбанку» з рівня «R» (під наглядом регулюючого органу) до «SD» (вибірковий дефолт), йдеться в прес-релізі агентства.

У документі агенства згадано про те, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2016 року ввів тимчасову адміністрацію у банку, здійснивши конвертацію єврооблігацій в капітал.

«Ми розглядаємо конвертацію боргу в капітал як вибірковий дефолт за зобов’язаннями банку, бо, як ми розуміємо, тримачі облігацій не отримають виплат у рамках цієї операції. Ми оцінюємо цю ситуацію як вибірковий, а не загальний дефолт, оскільки щодо інших зобов'язань «Приватбанку» наразі не було оголошено дефолту», – йдеться в повідомленні рейтингового агенства.

Експерти S&P зазначили, що перегляд рейтингу «Приватбанку» можливий після отримання достатніх для оцінки кредитоспроможності банку даних.

18 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Незабаром після цього S&P знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги банку до рівня «R» (під наглядом регулюючого органу).

Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації «Приватбанку» підлягали процедурі bail-in (конвертації боргу кредиторів у капітал). Національний банк України розглядає їх як зобов'язання, пов’язані з колишніми власниками банку.