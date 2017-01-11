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11 січня 2017, Київ 17:12
Новини | Міжнародні

До 13 зросла кількість жертв вибуху в Кандагарі

Місце нападу в Кандагарі, 11 січня 2017 року

Місце нападу в Кандагарі, 11 січня 2017 року

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Число загиблих внаслідок вибуху в Кандагарі зросло до 13 людей, повідомляє влада Афганістану. Серед них – п’ятеро дипломатів з Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомив уряд ОАЕ.

Ще 18 людей були поранені внаслідок вибуху, що стався 10 січня під час зустрічі між дипломатами ОАЕ, зокрема послом, і лідерами провінції Кандагар.

У заяві уряду ОАЕ від 11 січня йдеться, що дипломати здійснювали гуманітарну і просвітницьку роботу в Афганістані.

Афганська влада повідомляє, що бомба була закладена у дивані і вибухнула, коли посол Джума Мохаммед Абдулла аль-Каабі і губернатор Кандагару Хомаюн Азізі вийшли з кімнати. Вони обидва були поранені. Тіла багатьох жертв вибуху обгоріли до невпізнання.

Президент ОАЕ шейх Халіфа бін Заєд ан-Найян оголосив триденну офіційну жалобу.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за вибух, таліби заперечують свою причетність. Влада Афганістану вважає, що вибух може бути наслідком протистояння місцевих угруповань у Кандагарі.

Цей вибух стався через кілька годин після нападу в Кабулі біля будівлі парламенту Афганістані, де внаслідок двох вибухів загинули 38 людей, десятки були поранені. Відповідальність за цей напад взяв на себе «Талібан».

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