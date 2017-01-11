Мінкультури: триває звірення фондів Львівської галереї мистецтв, висновки про зникнення раритетів – передчасні

Міністерство культури України повідомило про продовження звірення фондів Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького через повідомлення про зникнення раритетних видань у одному з її відділів. Як інформує сайт відомства, поки триває перевірка, робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно.

«Міністерство культури України стурбоване вказаною ситуацією. Разом з тим, вважаємо, що до завершення повного звірення фондів відділу («Музей мистецтва староукраїнської книги» – ред.) робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно…На сьогодні Львівською національною галереєю мистецтв імені Возницького повне звірення не завершено», – йдеться в повідомленні.

У Мінкульті не виключили створення робочої групи із надання методичної допомоги для звірення фондів Львівської галереї мистецтв. Загалом міністерство очікує отримати результати перевірки до 1 березня 2017 року.

Нещодавно керівник Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк повідомив, що з «Музею мистецтва давньої української книги» (відділ галереї – ред.) зникла майже сотня стародруків і рукописів XVI-XVIІ століть, серед них – «Апостол», виданий першодрукарем Іваном Федоровим, перші друковані львівські Євангелія, а також два цінних манускрипти.

У Нацполіції Львівської області порушили кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування.