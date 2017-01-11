У Сенаті США почалися слухання щодо кандидатури нового держсекретаря

У комітеті із закордонних справ Сенату США 11 січня відбуваються слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом на посаду державного секретаря.

Очікується, що Тіллерсона запитають про ділові зв’язки з Росією і про те, як він має намір ліквідувати активи, що створюють ризик конфлікту інтересів.

Як йдеться у тексті промови на слуханнях, яку поширила так звана «перехідна команда» Дональда Трампа, Тіллерсон планує висловити стурбованість щодо дій Росії в усьому світі.

«Наші союзники по НАТО правомірно стривожені відродженням амбіцій Росії. Але це сталося за відсутності американського лідерства, яка залишила ці двері відчиненими», – вкаже Тіллерсон щодо дій адміністрації 44-го президента США Барака Обами, який залишає свою посаду.

Тіллерсон є колишнім виконавчим директором енергетичної компанії Exxon Mobil. Він реалізовував експансію своєї компанії до Росії, став другом президента цієї країни Володимира Путіна, а також виступав проти санкцій, запроваджених після російської анексії Криму в 2014 році.

Представники обох провідних партій США неодноразово висловлювали стурбованість щодо відносин Тіллерсона з Москвою.

Напередодні на запитання сенаторів відповідав республіканець Джефф Сешнс, висунутий Трампом на посаду міністра юстиції, який є в США також генеральним прокурором.