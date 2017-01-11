Трамп відкинув повідомлення про компромат на нього в Росії

Обраний президент США Дональд Трамп знову вдався до різких заяв у твітері, щоб заперечити повідомлення про нібито наявний у Росії компромат на нього, про що як про ще не підтверджені дані повідомили напередодні американські засоби інформації.

Як підтвердження своїх заперечень він процитував заяву Кремля, де теж заперечили повідомлення, і оприлюднив серію повідомлень у твітері про це.

Із широким використанням великих літер, що в інтернеті сприймається, серед іншого, як вираз крайнього роздратування, Трамп написав:

«Росія щойно заявила, що непідтверджений звіт, оплачений моїми політичними опонентами, – «АБСОЛЮТНА ФАБРИКАЦІЯ І ПОВНА НІСЕНІТНИЦЯ». Як несправедливо!» «Росія ніколи не намагалася вплинути на мене. Я НЕ МАЮ НІЧОГО СПІЛЬНОГО З РОСІЄЮ – НІ УГОД, НІ ПОЗИК, НІЧОГО!» «Я легко переміг на виборах, цей великий здобуток підтверджений, а опоненти-шахраї намагаються применшити нашу перемогу БРЕХЛИВИМИ НОВИНАМИ. Як шкода!» «Розвідувальні агентства не мали допустити публічного «витоку» цих брехливих новин. Іще один останній постріл у мене. Ми що, живемо в нацистській Німеччині?»

У вівторок низка американських, британських та інших західних засобів інформації повідомила, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість повідомлень, ніби російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа. За цими повідомленнями, ці дані містилися в короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори. Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці ще не перевірені відомості. Цей додаток і вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президентові Дональду Трампові та вісьмом лідерам у Конгресі США. Тим часом американське видання BuzzFeed оприлюднило, за його словами, й повний 35-сторінковий документ із неперевіреними даними щодо Трампа й Росії, на підставі якого, як стверджується, був підготований той двосторінковий витяг.

За цими публікаціями, достовірність яких іще перевіряється, зокрема, Федеральна служба безпеки Росії зробила сексуально відверті відеозаписи Трампа з повіями в готелі в Москві в перебігу його приїзду 2013 року, а його представники і російські урядовці тримали регулярний зв’язок уже під час виборчої кампанії, обговорюючи, серед інших, зламування серверів Демократичної партії США. У публікаціях також мовиться, що неназваний російський посадовець повідомив, що викрадене електронне листування Демпартії було оприлюднене з повним схваленням і підтримкою з боку команди Трампа, а він сам пообіцяв у відповідь не торкатися в перебігу кампанії російського втручання в Україні.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «вигадкою» заяви, що влада Росії збирає компромат на обраного президента США Дональда Трампа. «У Кремля немає компромату на Трампа, ця інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим, як абсолютною вигадкою», – заявив Пєсков.

Він додав, що Кремль не збирає компромату і на Гілларі Клінтон. За словами Пєскова, твердження про протилежне є «абсолютною фабрикацією і повною нісенітницею». «Кремль не займається збором компромату», – заявив речник президента Росії Володимира Путіна.