МЗС: більшість пунктів пропуску на південній ділянці кордону з Молдовою закрили через сніг

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України заявляє про тимчасове закриття більшої частини пунктів пропуску на південній ділянці українсько-молдовського кордону через снігопади. Про це йдеться в повідомленні департаменту у Twitter.

Про те, коли роботу пунктів пропуску відновлять, департамент не повідомляє.

Раніше 11 січня МЗС рекомендував громадянам України утриматися від відвідування на автомобільному транспорті Румунії через погіршення погоди – потужні снігопади й ожеледь.