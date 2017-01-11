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11 січня 2017, Київ 17:12
Новини | Події

МЗС: більшість пунктів пропуску на південній ділянці кордону з Молдовою закрили через сніг

Ілюстраційне фото

Ілюстраційне фото

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Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України заявляє про тимчасове закриття більшої частини пунктів пропуску на південній ділянці українсько-молдовського кордону через снігопади. Про це йдеться в повідомленні департаменту у Twitter.

Про те, коли роботу пунктів пропуску відновлять, департамент не повідомляє.

Раніше 11 січня МЗС рекомендував громадянам України утриматися від відвідування на автомобільному транспорті Румунії через погіршення погоди – потужні снігопади й ожеледь.

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