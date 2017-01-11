Виявлене в Одесі тіло не належить імовірному свідку в справі про вбивство адвоката Грабовського – поліція

Тіло чоловіка, про упізнання якого як імовірного свідка у справі про вбивство адвоката Грабовського заявляла адвокат в Одесі, належить іншій людині. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода керівник відділу комунікації управління Нацполіції в Одеській області Олена Войтенко.

«Тіло, яке адвокат Оксана Соколовська назвала трупом її колеги, було виявлене значно раніше, аніж виникла ситуація зі втратою зв’язку цим молодим чоловіком із його родичами», – повідомила Войтечко.

За її словами, тіло чоловіка знайшли у Малиновському районі Одеси. На запитання, коли було виявлене тіло, Войтечко відповіла: «Йдеться не про дні й тижні, а про місяці».

10 січня у соцмережі адвокат Оксана Соколовська повідомила, що тіло Сергія Федосенка, ймовірного свідка у справі про вбивство адвоката російських ГРУшників Юрія Грабовського, знайдене в Одесі. Оксана Соколовська представляла інтереси одного з російських спецпризначенців Євгена Єрофеєва, помилуваного торік президентом України разом із Олександром Александровим. Соколовська заявила, що Сергій Федосенко останнім бачив Юрія Грабовського в офісі 6 березня 2016 року в супроводі невідомого.

Про зникнення Сергія Федосенка стало відомо в листопаді 2016 року. Раніше навесні минулого року зник адвокат одного із затриманих російських ГРУшників Олександра Александрова – Юрій Грабовський. Згодом військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що адвоката знайшли вбитим неподалік Жашкова Черкаської області. За його словами, Грабовський «був убитий насильницьким шляхом із дострілюванням з вогнепальної зброї».

Російські спецпризначенці Олександр Александров та Євген Єрофеєв були затримані 16 травня 2015 року в зоні проведення АТО поблизу Щастя Луганської області. Прокурори висунули обом однакові обвинувачення в незаконному перетині кордону і, серед іншого, звинуватили у вбивстві українського військового.

Російським спецпризначенцям також інкримінували терористичний напад. Спочатку Єрофеєв і Александров підтвердили, що є російськими військовими, але на суді відмовилися від цих свідчень.

Наприкінці травня президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування Єрофеєва й Александрова як крок у відповідь на помилування російським президентом Володимиром Путіним ув’язненої в Росії Надії Савченко і повернення її в Україну в рамках обміну.