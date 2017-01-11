Висуванець на держсекретаря США визнав загрозу від Росії

Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря, донедавна керівник енергетичної компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон заявив, що Росія становить для США загрозу і зневажає американські інтереси.

На слуханні в комітеті з закордонних справ Сенату, що розглядає його затвердження, Тіллерсон заявив, що США постають перед значними загрозами з різних частин світу, зокрема й із Росії. «Сама Росія домагається поваги і визнання її значущості на світовій арені, а тим часом її ж нещодавні дії стали зневагою до інтересів Америки», – зачитав він підготований заздалегідь виступ.

Він додав, що союзники США справедливо непокояться через дії Росії, яка утверджує себе у світі і створює загрозу.

Але Тіллерсон дав знати, що США й Росія мають шукати співпраці з усіх можливих питань, серед яких боротьба з тероризмом.

Рекс Тіллерсон, перебуваючи донедавна на чолі ExxonMobil, керував і розширенням діяльності цієї компанії в Росії, зокрема, за спільною угодою з російською державною компанією «Роснєфть» щодо розробки арктичних родовищ. Цю роботу довелося припинити, коли США наклали санкції щодо Росії після окупації нею українського Криму 2014 року, через що ExxonMobil втратила значні потенційні прибутки. Сам Тіллерсон, який відтак публічно ставив ці санкції під сумнів, 2012 отримав від президента Росії Володимира Путіна державну нагороду – орден Дружби – за «великий внесок у розвиток і зміцнення співпраці» з Росією.