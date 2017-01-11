Нобелівська лауреатка Алексієвич вийшла з російського ПЕН-центру

Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич вийшла із російського ПЕН-центру.

«Російські письменники себе ніколи так не вели, як зараз, при Путіні. Хіба тільки в сталінські часи. А я прихильник ідеалів, які були закладені засновниками (ПЕН-центру – ред.) – «ми не тільки пишемо, а й служимо добру», – сказала Алексієвич в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода.

Раніше стало відомо, що з російського ПЕН-центру вийшов письменник Борис Акунін. Коментуючи своє рішення, він написав у Facebook, що «боротися за свободу вираження і бути потужним голосом на захист письменників, які за свої погляди зазнають переслідувань, ув’язнення і загрозу життю» – основні завдання ПЕН-руху. «Російський ПЕН-центр цим не займається, а значить, ніякого відношення до ПЕН-руху не має», – заявив Акунін і попросив «надалі ніяк не асоціювати» його з російським ПЕН-центром.

Напередодні про вихід зі складу російського ПЕН-центру заявили поет Лев Рубінштейн і письменник Олександр Ілічевський. Причиною їхнього виходу стало виключення з клубу їхніх колег і друзів, а також «репресивні заходи» щодо них. За словами Рубінштейна, в російському ПЕН-центрі стався розкол.

Від 10 січня зі складу ПЕН-центру був виключений журналіст, видавець і активіст мережевої спільноти «Диссернет» Сергій Пархоменко. У протоколі засідання вказується, що журналіст виключений за «провокаційну діяльність».

Сам Пархоменко вважає, що це рішення пов’язане з опублікованим на сайті «Ехо Москви» текстом про публічну відмову керівництва ПЕН-центру від заяви в підтримку Олега Сенцова.

Президент російського ПЕН-центру Євген Попов заявив, що в організації немає ніякого розколу.