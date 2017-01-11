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11 січня 2017, Київ 18:42
Новини | Політика

Спілка поляків України не вірить у причетність українців до руйнування пам’ятника на Львівщині – заява

На місці зруйнованого пам'ятника загиблим полякам на Львівщині

На місці зруйнованого пам'ятника загиблим полякам на Львівщині

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Спілка поляків України поширила заяву, в якій висловила сумнів у причетності українців до знищення пам’ятника загиблим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині. Про це йдеться в заяві на сайті спілки.

«Ми, Спілка поляків України, піддаємо сумніву факти причетності українців до знищення пам’ятника у Гуті Пєняцькій. Ні одна з існуючих сил в Україні не ідентифікує себе з нацистськими символами «SS», які намальовано на понівеченому меморіалі. Український та польський народи досвідчили понад 50-річну окупацію більшовицькою і радянською владою, і не мають звичаю нищити хрести, які завжди були знаком єдності Сходу і Заходу, поляків і українців. Жодна людина, яка має розум не повірить в те, що в українця чи поляка може піднятися рука здійснити такий акт вандалізму саме на Різдво», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до тексту заяви, є підстави розглядати ситуацію з наявністю «режисера цих подій».

«Факт того, що першими, хто опублікував фото розбитого пам’ятника були не сайти польських національно-культурних товариств Львівщини чи інформаційні агентства Галичини, а саме проросійські ЗМІ, які звинуватили у акті вандалізму представників українських ультраправих середовищ», – йдеться в документі.

У Спілці поляків України назвали неприпустимим висвітлення цієї події «у якості брудного інформаційного фону третьою стороною».

За повідомленнями ЗМІ, зруйнований пам’ятник у Гуті Пеняцькій на Львівщині виявили 8 січня. Цей пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі. У лютому 1944 року у цьому тоді польському селі, де розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.

Дипломати від України і Польщі назвали дії вандалів свідомою провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини. Сторони висловили сподівання на розслідування, в результаті якого винуватці будуть знайдені та покарані.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань

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