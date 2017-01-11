США: Тіллерсон виступив за збереження санкцій щодо Росії з можливістю й посилити їх

Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря, донедавна керівник енергетичної компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон заявив, що підтримує збереження чинних санкцій Вашингтона щодо Москви до часу, доки США не розроблять детальніше свій підхід до Росії.

На слуханні в комітеті з закордонних справ Сенату, що розглядає його затвердження, Тіллерсон заявив, що залишив би в питанні санкцій чинний статус-кво з тим, щоб довести до відома Росії, що це питання може змінитися і в одному, і в іншому напрямку.

Економічні санкції – це потужний інструмент, важливий для запобігання новим діям Росії, додав Тіллерсон, але, сказав він, такі санкції можуть дати і «сигнал слабкості», якщо їх не розробити дбайливо і не запровадити в міжнародному масштабі.

За його словами, оприлюднений минулого тижня звіт розвідки про кібервтручання Росії у вибори у США викликає занепокоєння, а твердження звіту, що це здійснити це втручання наказав особисто президент Росії Володимир Путін, – справедливим припущенням.

Щодо втручання Росії в Сирії Тіллерсон відмовився назвати Путіна «воєнним злочинцем», але додав, що може розглянути таке визначення, якщо побачить докази цього.

Вашингтон і Москва можуть бути і супротивниками, і партнерами, але навряд чи будь-коли будуть друзями, додав він, наголосивши, що системи цінностей обох країн надто різні.

У перебігу слухання Тіллерсон також назвав незаконною анексію Росією українського Криму і сказав, що був свого часу заскочений зненацька цими діями. Він розкритикував реакцію адміністрації чинного президента Барака Обами на окупацію Криму й заявив, що дав би іншу відповідь, зокрема, негайно надавши Україні оборонне озброєння й матеріали розвідки, щоб відвернути Росію від агресії на сході України.

«Росія очікує саме такої відповіді… Якщо Росія вдасться до сили, …вона потребує пропорційної демонстрації сили, щоб дати Росії знати, що більшого захоплення території не буде», – сказав Тіллерсон.

Напередодні слухання його кандидатура викликала великі сумніви щодо його ставлення саме до Росії.

Рекс Тіллерсон, перебуваючи донедавна на чолі ExxonMobil, керував і розширенням діяльності цієї компанії в Росії, зокрема, за спільною угодою з російською державною компанією «Роснєфть» щодо розробки арктичних родовищ. Цю роботу довелося припинити, коли США наклали санкції щодо Росії після окупації нею українського Криму 2014 року, через що ExxonMobil втратила значні потенційні прибутки. Сам Тіллерсон, який відтак публічно ставив ці санкції під сумнів, 2012 отримав від президента Росії Володимира Путіна державну нагороду – орден Дружби – за «великий внесок у розвиток і зміцнення співпраці» з Росією.