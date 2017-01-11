За перший тиждень нового року від грипу в Україні померло 6 людей, зокрема дитина – МОЗ

Центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України повідомив, що за перший тиждень нового року, в період з 2 до 8 січня, від грипу в Україні померло 6 людей.

«Зареєстровано 6 летальних випадків від грипу в Черкаській, Донецькій областях – по одному випадку, в Запорізькій, Львівській – по 2 випадки, із них 1 дитина», – йдеться в повідомленні.

Всього за звітний період на грип та ГРВІ захворіло понад 250 тисяч людей, більше половини з цього числа – діти.

«Можна побачити закономірну тенденцію до зменшення захворюваності на першому тижні року, що пов’язано з новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах, проте це може не відображати реальну картину», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській області, найменший – у Луганській.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9% випадків. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.