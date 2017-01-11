Документи на посаду директора департаменту люстрації Мін’юсту подали 12 кандидатів – міністерство

Для участі в конкурсі на посаду директора департаменту люстрації Міністерства юстиції України подали документи 12 людей, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Документи на участь у конкурсі подали Вадим Бондар, Аліса Дуброва, Тетяна Єсик, Любов Ковалевська, Назар Крупчак, Дмитро Макаренко, Сергій Нагорний, Анна Самойленко, Олександр Татарченко, Олександра Чіковані, Наталія Шевченко та Віталій Яровий.

Повідомляється, що конкурс відбудеться з 17 до 19 січня у три етапи: письмове тестування, практичне завдання та співбесіда.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади.

21 листопада директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко оголосила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».

6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.