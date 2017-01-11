Трамп назвав добрі відносини з Путіним активом, а не зобов’язанням

Обраний президент США Дональд Трамп на своїй першій прес-конференції в цій ролі заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін «полюбить його», це буде «цінним активом, а не борговим зобов’язанням».

Трамп заявив, що відносини США й Росії нині «жахливі», і висловив сподівання, що зможе налагодити добрі відносини з Путіним, але додав, що не певен у цьому і що є велика ймовірність, що цього не станеться.

При цьому Дональд Трамп, позицію якого вважають проросійською, згадуючи про свою суперницю на виборах Гілларі Клінтон, що стояла на позиції рішучого спротиву Росії, заявив, що сам може зайняти не менш рішучу позицію.

«Якщо ні, то ви дійсно думаєте, що Гілларі була б суворішою щодо Путіна, ніж я? Хоч хтось у цій залі справді думає так? Та облиште», – заявив Трамп.

Згадуючи про недавній звіт розвідки про кібервтручання Росії в передвиборчу кампанію у США, керовану, за даними звіту, з найвищих рівнів російської влади, Трамп визнав, що таке втручання відбулося, але, як і раніше, особливо наголосив на тому, що воно не вплинуло на результат виборів, тобто на його перемогу.

У перебігу прес-конференції він не згадував про Україну.

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Він обійме посаду 20 січня.