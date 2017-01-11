Під час морозів у перші дні року Україна скоротила споживання газу на понад 12% – «Укртрансгаз»

Україна в першій декаді січня 2017 року (з 1 до 10 січня) скоротила споживання природного газу на 12,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 1,609 мільярдів кубометрів, попри суттєве зниження температури у ці дні. Про це повідомили у прес-службі ПАТ «Укратрансгаз».

За даними компанії, для покриття потреб споживачів країни використовувався газ внутрішнього поточного видобутку, газ з підземних сховищ та імпортований з Європи газ.

«Під час лютих морозів диспетчерський департамент «Укртрансгазу» вміло організував роботу ГТС, використавши раціонально ресурс газу в сховищах, з яких добовий відбір не перевищував 90 мільйонів кубометрів», – повідомили в компанії.

Компанія «Укртрансгаз» експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Погіршення погодних умов в Україні почалося з 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах кілька днів фіксували різкі пориви вітру та сильні снігопади.

Гідрометцентр прогнозує потепління до кінця поточного тижня в Україні і нове зниження температури 18-19 січня до 15 градусів морозу.