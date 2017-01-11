В апараті уповноваженого з прав людини закликали СБУ оцінити публікацію «списків Савченко»

Речник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига закликав Службу безпеки України здійснити оцінку публікації народним депутатом України Надією Савченко (позафракційною) даних персональних даних українських військовослужбовців, що перебувають у руках сепаратистів.

«Закон про боротьбу з тероризмом передбачає особливий порядок оприлюднення відомостей про наших військовослужбовців. Саме в цьому контексті йшлося про можливе кримінальне провадження за даним фактом. Це залежить від СБУ, це не наша парафія. Слава Богу, ми не каральний орган і не відкриваємо кримінальних проваджень. Ми на цей процес впливати не можемо», – сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

При публікації даних, за його словами, потрібно враховувати моральний аспект: по-перше, це дає надію сім’ям, і цим можуть скористатися нечисті на руку люди. По-друге, невідомо, чи всі ті, кого вимагають видати угруповання «ДНР» і «ЛНР», хочуть виїжджати на окуповані території, наголосив Чаплига.

Раніше в середу Надія Савченко оприлюднила у фейсбуці другу версію, за її словами, уточнених списків полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів.

В СБУ різко розкритикували публікацію Савченко цих списків, але додали, що СБУ не має повноважень, які б передбачали притягнення до відповідальності народного депутата за поширення такої інформації.

Як наголосив у вівторок після публікації депутатом першої версії таких списків, у яких виявили численні неточності й помилки, радник голови Служби безпеки України, представник спеціального центру звільнення заручників СБУ Юрій Тандіт, українські закони обмежують оприлюднення інформації з персональними даними громадян, що вчинила Савченко. Крім того, закон про боротьбу з тероризмом передбачає публікацію списків заручників тільки з дозволу певних посадових осіб; Савченко ж, наголосив Тандіт, не узгоджувала з СБУ свою публікацію.