Журналістське розслідування заявило про 30 мільйонів Лазаренка в банку в Литві

Міжнародний проект журналістських розслідувань «Проект розслідування корупції й організованої злочинності» (OCCRP) повідомив, що його литовський партнер, видання 15min.lt, виявив у базі даних OCCRP документи, що, за даними розслідування, свідчать: близько 30 мільйонів доларів коштів, як вважають, пов’язаних із колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, перебувають на рахунку в банку в Литві.

Як мовиться в повідомленні, ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це замороження протягом останніх 17 років.

Банк відмовився коментувати ці дані, мовиться в повідомленні.

За даними розслідування, йдеться про частину з загалом приблизно 200 чи 250 мільйонів доларів, які пов’язують із Лазаренком і які були заморожені в кількох країнах із подання влади США ще 2004 року.

Як мовиться в повідомленні, рахунок зі згаданими 30 мільйонами доларів у колишньому литовському банку Hermis належав банкові Лазаренка European Federal Credit Bank, уже ліквідованому. 2000 року литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком.

Павло Лазаренко втік із України 1999 року і врешті опинився у США, де без успіху домагався притулку й натомість був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі, значного штрафу і конфіскації майна за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів. 2012 року він вийшов на волю після закінчення терміну і, за повідомленнями, отримав право на мешкання у США, де й живе з родиною – другою дружиною, своєю колишньою перекладачкою на судах у США, і їхніми трьома дітьми. Тим часом правоохоронні органи США далі продовжують з’ясовувати подробиці щодо відмитих ним коштів.