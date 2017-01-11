У Міноборони пообіцяли звільнити контрактників «особливого періоду» протягом року

У Міністерстві оборони України заявили, що військовослужбовці за контрактом, які отримали право на звільнення за зміненим законодавством, будуть звільнені поступово протягом року, починаючи з квітня.

Поступове звільнення таких військовослужбовців дозволить спрогнозувати розвиток кадрової ситуації у Збройних силах України і не допустити зниження їхньої боєздатності, заявив начальник управління кадрового забезпечення офіцерського складу, заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк.

За його прогнозом, цими змінами скористаються близько 10 відсотків контрактників.

Їх будуть звільняти відповідно до графіка, при складанні якого будуть враховуватися терміни служби військових, перебування в зоні антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині Донбасу, сімейні та інші обставини, повідомив він на брифінгу.

Одним із вагомих чинників у визначенні графіка є першочерговість звільнення військовослужбовців із бойових військових частин, але при цьому таке звільнення буде здійснюватися тільки після завершення виконання бойових завдань. Це означає, що в період виконання завдань військовою частиною в районах проведення АТО військовослужбовці звільнятися не будуть, уточнив Андрусяк.

Він нагадав положення зміненого закону: військовослужбовці, які підписали контракт із формулюванням «до закінчення особливого періоду», що за дотеперішніх умов перетворився фактично на безстроковий, і прослужили не менше ніж 24 місяці, отримують право або на звільнення, або на продовження контракту з новим терміном: для осіб рядового складу – на 3 роки, сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років, для осіб офіцерського складу – від 5 до 10 років.

Андрусяк додав, що дія закону поширюється й на військовослужбовців, які підписували контракт до березня 2014 року і потім його продовжували «до закінчення особливого періоду» і вислужили не менш ніж 18 місяців із дати такого продовження.

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби», який передбачає такі зміни, набув чинності з 7 січня.

Відео: Ukrainian military TV