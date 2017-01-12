На Донбасі загинув один український військовий, п’ятеро поранені чи травмовані – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, четверо бійців були поранені, один травмований. Це сталося внаслідок 62 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, твердять у штабі АТО.

Згідно з ранковим зведенням, обстріли зафіксовані на всіх оперативних напрямках. Зокрема, бойовики зі 122-міліметрової артилерії стріляли по Троїцькому на Луганському напрямку, міномети калібрів 120 та 82 міліметри сепаратисти застосували уздовж усієї лінії розмежування – по Красногорівці та Мар’їнці, в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського, Новозванівки та Троїцького.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, в тому числі і з застосуванням артилерії.

В угрупованні «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.