Кадиров повідомив про смерть чотирьох людей під час спецоперації

Влада російського регіону Чечні повідомила про спецоперацію, під час якої були вбиті четверо людей і ще кількадесят затримані. Точне число затриманих не уточнюється.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на лідера Чечні Рамзана Кадирова, операція була проведена неподалік від селища Цоці-Юрт. Днем раніше Кадиров оголосив про затримання в цій місцевості групи молодиків, яка, за його словами, готувала «тяжкі злочини».

Ситуація з безпекою на Північному Кавказі залишається нестабільною. Поширені безробіття й корупція змушують частину молодих людей приймати радикальні версії ісламу.

Москва вела дві війни проти сепаратистів у переважно мусульманському регіоні після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Кадиров є колишнім бойовиком, який зараз лояльний до президента Росії Володимира Путіна.