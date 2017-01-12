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12 січня 2017, Київ 08:15
Новини | Міжнародні

Кадиров повідомив про смерть чотирьох людей під час спецоперації

Лідер Чечні Рамзан Кадиров

Лідер Чечні Рамзан Кадиров

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Влада російського регіону Чечні повідомила про спецоперацію, під час якої були вбиті четверо людей і ще кількадесят затримані. Точне число затриманих не уточнюється.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на лідера Чечні Рамзана Кадирова, операція була проведена неподалік від селища Цоці-Юрт. Днем раніше Кадиров оголосив про затримання в цій місцевості групи молодиків, яка, за його словами, готувала «тяжкі злочини».

Ситуація з безпекою на Північному Кавказі залишається нестабільною. Поширені безробіття й корупція змушують частину молодих людей приймати радикальні версії ісламу.

Москва вела дві війни проти сепаратистів у переважно мусульманському регіоні після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Кадиров є колишнім бойовиком, який зараз лояльний до президента Росії Володимира Путіна.

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