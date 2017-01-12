CNN просить Трампа пояснити звинувачення в публікації «фейків»

Телекомпанія CNN опублікувала звернення із закликом до обраного президента США Дональда Трампа вказати на помилки телеканалу, допущені при публікації інформації про компромат, який нібито існує проти Трампа.

Повідомлення стало реакцією на слова Трампа під час прес-конференції 11 січня, на якій обраний президент відмовився відповідати на питання кореспондента CNN, звинувативши телеканал в публікації фейкових новин.

Американські та британські ЗМІ, серед яких був і CNN, 10 січня повідомили, що в звіті про російські кібератаки на США міститься інформація про наявність у російських розвідувальних служб компромату на Трампа. У своєму повідомленні телеканал посилався на неназвані джерела в американському уряді.

Трамп назвав публікації ЗМІ «фейком» і «політичним полюванням на відьом», зазначивши, що Росія ніколи не намагалася на нього тиснути, а досьє на нього повністю сфабриковане. У Кремлі наявність компромату також спростовують.