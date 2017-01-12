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12 січня 2017, Київ 09:47
Новини | Міжнародні

Італійський міністр сподівається на повернення Росії до «Групи восьми»

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано

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Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано 11 січня заявив про свої сподівання, що Росія незабаром знову приєднаться до «Групи восьми» світових держав, яка в 2014 році скоротилася до семи внаслідок анексії Москвою українського Криму.

«Ми не можемо, але прагнемо відновити формат «Групи восьми» з Росією і покінчити з атмосферою холодної війни», – сказав Альфано телебаченню Rai 2.

Міністр додав, що Італія, яка тисне на ЄС з метою скасування санкцій проти Росії, «сподівається», що у США нова адміністрація обраного президента Дональда Трампа поліпшить відносини з Росією і зробить можливим для Москви повернутися до «Групи восьми».

«Ми перебуваємо в найгіршій точці у відносинах між Сполученими Штатами і Росією з моменту закінчення холодної війни», – відзначав Альфано у Нью-Йорку на початку тижня.

Водночас міністр закордонних справ Італії додав, що не знає, чи зближення з Росією можливе до травня, коли Італія прийматиме наступний саміт «Групи семи». Якщо Сполучені Штати не змінять свою позицію щодо Росії, було б «передчасним» приєднання Москви до цієї групи без будь-яких доказів того, що вона дотримується укладених у Мінську домовленостей, вказав також міністр Альфано.

Провідні світові демократії, США та Євросоюз, в кілька етапів запровадили проти Росії санкції. Перші з них стосувалися анексії українського Криму, наступні – ролі Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Найболючішими для російської економіки є санкції, які обмежують або унеможливлюють кредитування на Заході та інвестиції у важливий для Росії нафтогазовий сектор.

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