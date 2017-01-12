Італійський міністр сподівається на повернення Росії до «Групи восьми»

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано 11 січня заявив про свої сподівання, що Росія незабаром знову приєднаться до «Групи восьми» світових держав, яка в 2014 році скоротилася до семи внаслідок анексії Москвою українського Криму.

«Ми не можемо, але прагнемо відновити формат «Групи восьми» з Росією і покінчити з атмосферою холодної війни», – сказав Альфано телебаченню Rai 2.

Міністр додав, що Італія, яка тисне на ЄС з метою скасування санкцій проти Росії, «сподівається», що у США нова адміністрація обраного президента Дональда Трампа поліпшить відносини з Росією і зробить можливим для Москви повернутися до «Групи восьми».

«Ми перебуваємо в найгіршій точці у відносинах між Сполученими Штатами і Росією з моменту закінчення холодної війни», – відзначав Альфано у Нью-Йорку на початку тижня.

Водночас міністр закордонних справ Італії додав, що не знає, чи зближення з Росією можливе до травня, коли Італія прийматиме наступний саміт «Групи семи». Якщо Сполучені Штати не змінять свою позицію щодо Росії, було б «передчасним» приєднання Москви до цієї групи без будь-яких доказів того, що вона дотримується укладених у Мінську домовленостей, вказав також міністр Альфано.

Провідні світові демократії, США та Євросоюз, в кілька етапів запровадили проти Росії санкції. Перші з них стосувалися анексії українського Криму, наступні – ролі Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Найболючішими для російської економіки є санкції, які обмежують або унеможливлюють кредитування на Заході та інвестиції у важливий для Росії нафтогазовий сектор.