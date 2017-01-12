Морози спричинили загибель десятків людей на Балканах та в Східній Європі

Найнижчі за останні десятиліття температури і сильні снігопади на Балканах, у Греції та Східній Європі спричинили десятки смертей та перебої в подачі електроенергії. Органи влади підтверджують щонайменше 73 смертельні випадки через найбільше з 1963 року зимове похолодання.

Щонайменше 15 людей замерзали на Балканах цього тижня: це четверо літніх чоловіків в Боснії, шість людей у Сербії, двоє безпритульних у Косові, літня жінка і двоє бездомних чоловіків у Македонії.

Показники термометрів у нічний час опускаються нижче мінус 20 градусів за Цельсієм.

Гуманітарні агенції з надання допомоги попередили 11 січня, що безпритульні та мігранти є серед найбільш вразливих до екстремального холоду. Проект «Зниклі мігранти», створений агенцією ООН з міграції, зафіксував з початку року 11 смертей від гіпотермії в Середземноморському регіоні. Особливо турбує те, відзначає агенція ООН, що понад 15 з половиною тисяч мігрантів і шукачів притулку розміщувалися на грецьких островах у таборах, які не мають адекватної інфраструктури. Деякі з цих таборів зазнали сильного снігопаду цього тижня.

Схожа ситуація нині і в Сербії, де перебуває понад 7 з половиною тисяч людей. Сербська влада 11 січня закликала всіх мігрантів переїхати до центрів притулку під час холодів. Сотні мігрантів залишилися в саморобних укриттях або в занедбаних складах і залізничних вагонах в Белграді.