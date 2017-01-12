У Сенаті США підтримали запит Чорногорії на вступ до НАТО

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 січня схвалив резолюцію про підтримку членства Чорногорії в НАТО. Тепер Сенат має розглянути це питання і проголосувати щодо цього.

Комітет підтримав пропозицію про вступ Чорногорії ще торік, але тоді не відбулося голосування в Сенаті, де необхідна підтримка двох третин членів палати. Голова сенатського комітету Боб Коркер сказав, що сподівається на «швидкі дії» в Сенаті тепер.

Сенатор Джон Маккейн у телефонній розмові запевнив прем’єр-міністра Чорногорії Душко Марковича, що Сенат США ратифікує угоду про приєднання найближчим часом, повідомляє прес-служба уряду балканської країни

10 січня Італія і Норвегія стали 20-ю і 21-ю країнами, які офіційно підтримали угоду про вступ Чорногорії до НАТО. Всього членами альянсу є 28 держав.

Членство Чорногорії стане першим розширенням оборонного союзу відтоді, як Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО в 2009 році. Через бажання вступити до НАТО Чорногорія ускладнила відносини з Росією, хоча має давні контакти з Москвою. Чорногорія також приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Росії через анексію українського Криму в 2014 році.