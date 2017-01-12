Віце-президент США Байден відвідає Україну 15 січня

Адміністрація президента Порошенка підтвердила прибуття 15 січня в Україну віце-президента США Джозефа Байдена.

«15 січня президент України Петро Порошенко проведе двосторонню зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом у рамках його візиту в Україну», – ідеться в офіційному повідомленні.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп. Віце-президентом у команді Трампа є Майк Пенс.

Джозеф Байден у команді 44-го президента США Барака Обами координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні та політичні реформи в Україні.

У грудні 2016 року президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом висловив сподівання на продовження санкцій США проти Росії. За цим повідомленням, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі й стан виконання мінських домовленостей, Байден привітав гуманітарні ініціативи Порошенка задля звільнення українських заручників із полону проросійських бойовиків.

Починаючи з 2014 року, Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій.

Останнім часом Росія через своїх союзників у західних країнах, у першу чергу в ЄС, починає просувати ідеї повного чи принаймні часткового скасування санкцій і без виконання нею її міжнародних зобов’язань. Крім того, за поліпшення відносин із Росією висловлювався і обраний майбутній президент США Дональд Трамп і в перебігу виборчої кампанії, і вже після обрання.