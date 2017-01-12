У Криму повідомляють про затримання активіста Українського культурного центру

В анексованому Росією Криму повідомляють про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії вранці 12 січня повідомив активіст цього центру Леонід Кузьмін.

Кузьмін зазначив, що дізнався про те, що трапилося, від самого Виноградова.

«Він встиг написати смс про те, що до нього прийшли з ФСБ і везуть на допит. Імовірно, він був удома», – сказав активіст. Він додав, що Андрій Виноградов «не публічна людина, і його діяльність теж була не публічна».

«У мене немає припущень, з чим це пов’язано», – зазначив Кузьмін.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ на даний момент немає.

Український культурний центр у Криму був заснований 7 травня 2015 року. Завданням центру активісти декларують простір українства в Криму, цілями якого є збереження української культури і мови, а також залучення до історії, традицій, творчості українського народу жителів Кримського півострова.