Burisma заявляє про закриття всіх справ в Україні проти неї і її президента Злочевського

Міжнародна компанія Burisma заявляє про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до Burisma Group.

Як йдеться в повідомленні компанії 12 січня, це рішення є результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group».

Як заявили у компанії, для зняття «всіх проблемних питань» навколо своєїдіяльності Burisma надала гарантії того, що в разі виявлення в процесі слідства порушень, компанія гарантує виплату всіх необхідних платежів.

«У період перевірки було донараховано податкові платежі у розмірі 180 мільйонів гривень. Компанія Burisma Group повністю відшкодувала цю суму», – йдеться в повідомленні.

«Завершення всіх процесуальних дій навколо Burisma Group надасть можливість більш інтенсивно нарощувати виробництво, збільшувати інвестиції у видобуток», – цитує прес-служба компанії слова Злочевського.

У прес-службі Генеральної прокуратури України Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію і попросили надіслати інформаційний запит. Радіо Свобода звернеться із відповідним запитом до ГПУ.

Генеральна прокуратура України на початку липня минулого року провела обшуки в компаніях Злочевського в межах розслідування кримінального провадження про ухилення від сплати податків на суму близько одного мільярда гривень за останні два роки. Тоді ж суд у Києві заарештував, крім свердловин, також кошти і цінні папери на рахунках низки компаній, що входять до групи Burisma колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського чи пов’язані з ними.

У жовтні минулого року стало відомо, що колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського немає в базі розшуку МВС України, в який він був оголошений на початку 2015-го.

13 вересня 2016 року, як повідомляли ЗМІ, Печерський районний суд зобов’язав Генеральну прокуратуру ухвалити рішення щодо припинення розшуку Злочевського. Захист колишнього міністра стверджував, що Злочевського оголошено в розшук незаконно і процесуальні строки розслідування минули.

Генпрокуратура підозрює Злочевського у скоєнні кримінального правопорушення за статтею «незаконне збагачення». Стаття передбачає позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Від червня 2010 року до квітня 2012 року був міністром охорони навколишнього природного середовища України. Був членом Партії регіонів.