Мін’юст: з боку екс-бійців роти «Торнадо» не було нападу на співробітників Лук’янівського СІЗО

Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов заявляє, що підслідні бійці розформованої роти «Торнадо» не здійснювали нападів на співробітників Лук’янівського СІЗО в Києві.

«До СІЗО вчора доправили підслідних у справі «Торнадо», колишніх бійців батальйону «Торнадо». Після цього один з підслідних висловив своє незадоволення перебігом слідства і перебігом судових засідань. Сказав, що його не чують…і своє незадоволення він проявив… вирішив привернути увагу до себе тим, що відрізав собі частину вуха. Він таким чином хотів привернути увагу до своєї позиції», – сказав він.

За словами заступника міністра юстиції, після інциденту «торнадівця» доправили до лікарні, де йому пришили вухо, згодом його знову відвезли до СІЗО.

«Ніяких дій щодо нападу на співробітників СІЗО, якихось дій з приводу збройової, такого не було, це плітки. Ситуація була керована з самого початку, але людина вчинила таку дію, щоб привернути увагу до своєї позиції щодо слідства і суду», – зазначив Чернишов.

«Наразі ситуація під контролем, стан «торнадівця» задовільний», – додав він

Увечері 11 січня стало відомо, що у Києві стався інцидент між бійцями розформованої роти «Торнадо», які утримуються в Лук’янівському СІЗО, і охороною ізолятора. Для забезпечення порядку під час конфлікту до будівлі СІЗО прибули співробітники поліції, правоохоронці оточили будівлю СІЗО.

Як повідомили в поліції, з’ясувалося, що один із ув’язнених отримав тілесні ушкодження, його під конвоєм доставили в лікарню, а після надання медичної допомоги – у слідчий ізолятор. У поліції зазначають, що частина ув’язнених відмовилася підніматися у камери.

Через інцидент у Лук’янівському СІЗО поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Оболонський районний суд Києва розглядає справу щодо колишніх бійців роти спеціального призначення МВС України «Торнадо». Групу колишніх бійців роти «Торнадо» підозрюють у скоєнні злочинів за понад десятьма статтями Кримінального кодексу України, серед яких створення злочинної організації, катування, доведення особи до замаху на самогубство.

У 2015 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України «Торнадо».