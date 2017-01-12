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12 січня 2017, Київ 14:18
Новини | Міжнародні

У Бельгії висунули обвинувачення 2 підозрюваним у справі про теракт у Парижі

Ілюстраційне фото

Ілюстраційне фото

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Прокуратура в Бельгії висунула обвинувачення двом особам у зв’язку із нападами в Парижі в листопаді 2015 року, внаслідок яких загинули 130 людей.

12 січня прокуратура оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що один із підозрюваних, названий Фарідом К., обвинувачується в «участі у діяльності терористичної групи», а також у підробці документів. Його тримають під вартою.

Другого чоловіка, якого ідентифікують як Мер’єм Е. Б., обвинувачують у використанні і виробництві підробних документів. Його звільнили з-під варти на «жорстких» умовах.

Згідно з повідомленням, обох чоловіків звинувачують у наданні документів Халідові ель-Бакраві, які він потім «використав у підготовці нападів у Парижі».

Бакраві підірвав себе на станції «Мальбек» у Брюсселі під час нападів у столиці Бельгії, внаслідок яких 32 людини загинули і понад 300 – поранені.

У Бельгії арештували близько 20 людей у зв’язку із нападами у Парижі і Брюсселі, які, за даними влади, скоїла одна група екстремістів.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за обидва напади.

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