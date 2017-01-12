Суд не зобов’язував НАБУ закривати «справу Мартиненка» – «Схеми»

Солом’янський суд міста Києва своєю ухвалою від 11 січня не зобов’язував детективів НАБУ закрити справу щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, а зобов’язав їх розглянути клопотання захисника депутата та протягом 10 днів винести рішення з цього приводу. Про це йдеться у тексті ухвали, яка є у розпорядженні журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

У тексті ухвали також йдеться, що повний її текст разом з мотивувальною частиною буде оголошено 16 січня о 15 годині 30 хвилин.

«Суд не може ухвалити рішення за детектива у цьому випадку, детектив має ухвалювати таке рішення на свій розсуд, виходячи з обставин справи», – повідомила Радіо Свобода юрист ГО «Центру протидії корупції» Ольга Веретільник.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на прес-службу екс-депутата повідомила, що 11 січня «суд зобов’язав НАБУ закрити провадження у так званій «справі Мартиненка».

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства «STEUERMANN», а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.

Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти народнофронтівця у Швейцарії. За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 мільйонів франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми «Шкода – Ядерне машинобудування» (Škoda JS), яка отримала підряд від української державної компанії «Енергоатом». За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.