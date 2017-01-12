Пам’ятник загиблим полякам на Львівщині був пошкоджений вибухом – поліція

Поліція Львівської області заявляє, що пам’ятний знак у Гуті Пеняцькій на Львівщині був пошкоджений внаслідок вибуху.

«Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою – про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію», – цитує прес-служба поліції заступника начальника Головного управління Націполіції у Львівській області Миколу Самарчука.

10 січня у Бродівське відділення поліції надійшла інформація про те, що в селі Гута Пеняцька пошкоджений пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року.

Поліція відкрила справу за статтею «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань». Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають, проводяться експертизи.

Пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі. У лютому 1944 року у цьому тоді польському селі, де розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.