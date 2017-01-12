Порошенко призначив Степанова головою Одеської ОДА

Президент України Петро Порошенко призначив Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко підписав відповідний указ і представив нового керівника Одеської ОДА під час робочої поїздки на Одещину.

«Людина, яка має дві вищі освіти. Людина не нова на Одещині, має досвід роботи в якості першого заступника голови ОДА. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов’язання і їх виконувати», – сказав Порошенко, якого цитує прес-служба.

У Національному агентстві з питань державної служби відбувся заключний етап конкурсу на посаду голови Одеської ОДА, яка була вакантною від початку листопада минулого року, після відставки Міхеїла Саакашвілі. Переможцем конкурсу 20 грудня 2016 року був оголошений Степанов.

У 2008 – 2010 роках Степанов був першим заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. За інформацією програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», Максим Степанов має спільний бізнес з олігархом Леонідом Юрушевим.

Загалом заяви та документи на конкурс на посаду очільника Одещини подавали 44 людини, до конкурсу Національне агентство з питань державної служби допустило 31 претендента.