Військові США взяли відповідальність за загибель цивільних в Афганістані у листопаді

Військові США заявляють, що американські сили вбили 33 цивільних афганців під час обміну вогнем із талібами у листопаді минулого року.

У заяві, оприлюдненій 12 січня, військові назвали інцидент прикрим і заявили, що його причиною було «використання бойовиками будинків цивільних як позицій для ведення вогню».

Серед убитих внаслідок стрілянини були діти. За повідомленнями, декілька цивільних були родичами бойовиків.

Крім того, 27 цивільних були поранені внаслідок інциденту, що стався у провінції Кундуз.

Цей випадок викликав засудження в Афганістані. Голова місії ООН у цій країні заявив, що «втрата цивільних життів є неприйнятною і підриває зусилля з розбудови миру і стабільності в Афганістані».