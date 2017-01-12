МОЗ: в Україні через переохолодження померли 40 людей

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що в Україні через переохолодження померли 40 людей.

«Ми маємо 40 смертних випадків, вчора було 29 людей, тобто ми бачимо позитивну динаміку збільшення цієї кількості», – сказала начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я Тетяна Тимошенко.

За її даними, 27 людей загинули на вулиці, 10 людей померли у будинках і ще 3 – у закладах охорони здоров’я, найбільше загиблих унаслідок переохолодження у Рівненській, Миколаївській і Львівській областях.

Тимошенко зазначила, що причиною цих смертей стало вживання алкоголю і переохолодження після цього.

За даними МОЗ, станом на сьогодні через переохолодження до медзакладівзвернулися 869 людей.

Минулого тижня на значній частині території України сталося ускладнення погодних умов. Різке похолодання зачепило західні, північні, частину центральних і південних областей України. У кількох регіонах, зокрема на Одещині, через снігопади були запровадженні обмеження руху.

Цього тижня в Україні спостерігається послаблення морозу.