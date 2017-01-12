Президент Таджикистану призначив сина мером Душанбе

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон призначив свого 29-річного сина Рустама Емомалі мером столиці цієї країни, Душанбе.

12 січня прес-служба Рахмона повідомила, що Рустам Емомалі замінив на посаді Махмадсаїда Убайдулоєва, який був мером 19 років.

За повідомленням, всіх заступників Убайдулоєва і голів районів Душанбе також звільнили.

64-річний Убайдулоєв залишається головою верхньої палати парламенту Таджикистану. Його вважають другим лідером країни після президента.

Рустам Емомалі очолював агентство із державного фінансового контролю й антикорупційної діяльності.

Кілька тижнів тому третя дочка Рахмона Рухшона Рахмонова стала головою департаменту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ Таджикистану.

У січні 2016 року Рахмон призначив іншу свою дочку, Озоду Рахмон, керівником своєї адміністрації. Вона була заступником міністра закордонних справ.

Кілька інших близьких родичів Рахмона займають важливі офіційні посади чи контролюють прибутковий бізнес.

Рахмон, який має дев’ять дітей, керує Таджикистаном від 1992 року.

Правозахисні організації і опоненти президента Таджикистану заявляють, що він не терпить інакомислення і переслідує критиків.