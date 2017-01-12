Прокуратура перевіряє обставини інциденту між «торнадівцями» і співробітниками Лук’янівського СІЗО

Прокуратура Києва проводить перевірку інциденту, що стався між підсудними бійцями розформованої роти «Торнадо» і співробітниками Лук’янівського СІЗО в Києві 11 січня. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

За даними ГПУ, 11 січня під час повернення з суду до СІЗО 10 підсудних в приміщеннях збірного відділення вчинили опір працівникам установи, відмовлялися виконувати законні вимоги адміністрації слідчого ізолятора і йти до камер.

«При цьому один з ув’язнених демонстративно заподіяв собі тілесне ушкодження у вигляді порізів лівого вуха. З метою недопущення протиправних дій та дестабілізації роботи установи, цих осіб заблокували в камерах збірного відділення, а також викликали співробітників поліції. Постраждалому надали необхідну допомогу в одному із медичних закладів Києва», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що екс-бійці роти «Торнадо» припинили чинити опір і погодилися повернутися до своїх камер.

Увечері 11 січня стало відомо, що у Києві стався інцидент між бійцями розформованої роти «Торнадо», які утримуються в Лук’янівському СІЗО, і охороною ізолятора. Для забезпечення порядку під час конфлікту до будівлі СІЗО прибули співробітники поліції, правоохоронці оточили будівлю СІЗО.

Через інцидент у Лук’янівському СІЗО поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов заявив, що «торнадівці» не здійснювали нападів на співробітників Лук’янівського СІЗО в Києві.

«Ніяких дій щодо нападу на співробітників СІЗО, якихось дій з приводу збройової, такого не було, це плітки. Ситуація була керована з самого початку, але людина вчинила таку дію, щоб привернути увагу до своєї

Оболонський районний суд Києва розглядає справу щодо колишніх бійців роти спеціального призначення МВС України «Торнадо». Групу колишніх бійців роти «Торнадо» підозрюють у скоєнні злочинів за понад десятьма статтями Кримінального кодексу України, серед яких створення злочинної організації, катування, доведення особи до замаху на самогубство.

У 2015 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України «Торнадо».