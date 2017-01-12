Польська опозиція зупинила протест у Сеймі

Польська опозиція зупинила свій майже місячний сидячий страйк у Сеймі.

«Громадянська платформа» оголосила про це 12 січня після того, як владна партія «Право і справедливість» відкликала пропозиції щодо обмеження доступу ЗМІ до парламенту.

Протест, в якому також брали участь депутати із центристської «Сучасної» партії, тривав від 17 грудня і перешкоджав нормальній роботі парламенту.

Приводом стали плани владної партії «Право і справедливість» обмежити доступ ЗМІ до парламенту, а також голосування щодо бюджету, яке, як заявили у «Громадянській платформі», було проведене незаконно.

ПіС відмовився від планів щодо обмеження доступу до ЗМІ, але не погодився заново проголосувати щодо бюджету, як вимагає опозиція.

Засідання парламенту відкладене до 25 січня.