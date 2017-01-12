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12 січня 2017, Київ 15:48
Новини | Міжнародні

Польська опозиція зупинила протест у Сеймі

Представники опозиційної «Громадянської платформи», що блокували трибуну парламенту Польщі, залишають приміщення, 12 січня 2017 року

Представники опозиційної «Громадянської платформи», що блокували трибуну парламенту Польщі, залишають приміщення, 12 січня 2017 року

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Польська опозиція зупинила свій майже місячний сидячий страйк у Сеймі.

«Громадянська платформа» оголосила про це 12 січня після того, як владна партія «Право і справедливість» відкликала пропозиції щодо обмеження доступу ЗМІ до парламенту.

Протест, в якому також брали участь депутати із центристської «Сучасної» партії, тривав від 17 грудня і перешкоджав нормальній роботі парламенту.

Приводом стали плани владної партії «Право і справедливість» обмежити доступ ЗМІ до парламенту, а також голосування щодо бюджету, яке, як заявили у «Громадянській платформі», було проведене незаконно.

ПіС відмовився від планів щодо обмеження доступу до ЗМІ, але не погодився заново проголосувати щодо бюджету, як вимагає опозиція.

Засідання парламенту відкладене до 25 січня.

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