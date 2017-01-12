НАБУ спростовує заяви про зобов’язання закрити провадження щодо Мартиненка

У Національному антикорупційному бюро України заявляє, що повідомлення про зобов’язання бюро закрити провадження щодо народного депутата Миколи Мартиненка не відповідають дійсності.

Як повідомляє прес-служба бюро, детективи НАБУ продовжують розслідування фактів одержання хабарів (неправомірної вигоди) під час закупівлях, здійснених держпідприємством «Енергоатом».

У НАБУ пояснюють, що 11 січня Солом’янський райсуд Києва відмовив захисту Мартиненка у закритті цього провадження, але зобов’язав бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на прес-службу екс-депутата повідомила, що 11 січня «суд зобов’язав НАБУ закрити провадження у так званій «справі Мартиненка». Журналісти програми «Схеми», у розпорядженні яких є відповідна ухвала, повідомили, що суд не зобов’язував детективів НАБУ закрити справу щодо Миколи Мартиненка, а зобов’язав їх розглянути клопотання захисника депутата та протягом 10 днів винести рішення з цього приводу.

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства «STEUERMANN», а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.

Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти народнофронтівця у Швейцарії. За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 мільйонів франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми «Шкода – Ядерне машинобудування» (Škoda JS), яка отримала підряд від української державної компанії «Енергоатом». За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.