Гендиректор «Дождя» шкодує через рішення про припинення ретрансляції телеканалу в Україні

Генеральний директор російського телеканалу «Дождь» Наталія Синдєєва висловила жаль з приводу рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, що зобов’язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію «Дождя».

«Мені дуже шкода, що Нацрада України ухвалила таке рішення», – цитує Синдєєву «Дождь». За її словами, відповідно до умов договорів з усіма провайдерами на Україні, мовлення «Дождя» на всій території країни здійснюється через IP-з’єднання без прямої комерційної реклами. Синдєєва додала, що Нацрада України була поінформована про це 8 серпня 2016 року, після чого претензій щодо невідповідності змісту телеканалу українському законодавству «Дождь» не отримував.

За словами Синдєєвої, телеканал керується російським законодавством при зображенні карти Росії. «Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації Республіка Крим є суб’єктом Російської Федерації», – додала вона.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу «Дождь» через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.

Як заявив член Нацради Сергій Костинський, телеканал називав адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим кордоном між Україною і Росією, а також показує карту Росії, на якій Крим показаний як територія Росії.

За його словами, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканалу, зокрема, транслювалася російська реклама, а журналісти телеканалу незаконно відвідували анексований Крим з порушенням українського законодавства.