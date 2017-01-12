Невідомі в масках напали на комісію мерії в Дніпрі, поліція відкрила провадження

У Дніпрі невідомі в масках напали на комісію мерії, яка інспектує якість прибирання снігу на вулицях і прибудинкових територіях. Про це повідомили в Дніпропетровській міській раді.

За даними мерії, напад на комісію стався вранці 12 січня – невідомі потрощили автівку, яка перевозила членів комісії, після чого втекли з місця події.

За словами членів комісії, у четвер вони виїхали на традиційну інспекцію і помітили, що від будівлі міськради їхню службову машину «Газель» переслідує автомобіль «Ленд Крузер», пізніше в районі Льодової арени автомобіль, в якому перебували члени комісії, підрізав той самий «Ленд Крузер», з нього вийшли невідомі в масках і без жодних пояснень почали трощити машину.

Як поінформували в мерії, у службовому авто пошкоджені два колеса та розбите скло, співробітники міськради не постраждали. Наразі міськрада Дніпра оголосила пошук свідків інциденту.

Водночас в поліції Радіо Свобода повідомили, що за фактом інциденту розпочате кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

«За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 296 Кримінального кодексу України», – сказали Радіо Свобода в обласному управлінні поліції.

У міській раді Дніпра у четвер поінформували, що міськрада видала 310 попереджень підприємцям, які не прибирають сніг біля своїх закладів. Підприємцям загрожує штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.