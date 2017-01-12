НАБУ: детективи розпочали розслідування незаконного збагачення ще одного депутата

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що детективи зареєстрували чергове кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом.

Як повідомляє прес-служба бюро, провадження відкрите 11 січня за результатами аналізу даних, наведених у електронній декларації депутата.

Прізвище депутата у бюро не уточнюють.

У НАБУ зазначають, що загалом детективи бюро зареєстрували 22 кримінальні провадження за результатами аналізу е-декларацій, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

У листопаді минулого року бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення після аналізу відомостей, наведених в е-деклараціях.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.