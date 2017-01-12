ДСНС: на Одещині закритий рух на двох автодорогах

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що на Одещині сьогодні закритий рух для транспортних засобів на двох автодорогах.

Як повідомляє прес-служба відомства, з 12:00 закритий рух для транспорту на автошляху Р-71 (Одеса– Іванівка– Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодистер – Рижівка) та Р-55 (Одеса – Вознесенськ – Новий Буг).

У ДСНС зазначають, що діють обмеження руху для вантажних, великовагових та великогабаритних машин на автошляхах: М-13 Кіровоград — Платонове (на Кишинів) і М-15 Одеса – Рені (на Бухарест).

Заборонений рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 11 районів Одеської області – Арцизського, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.

З 08:30 12 січня тимчасово введено обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів у Закарпатській області та в’їзд з Івано-Франківської до Закарпатської області.

За даними Укргідрометцентру, 12 січня в Україні очікується невеликий сніг, вдень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.