Загрози правам людини у світі 2016 року зросли – правозахисники

Правозахисна організація Human Rights Watch зі США заявила, що загрози дотриманню прав людини зростають у всьому світі. У багатьох країнах авторитарні керівники зміцнюють свою владу, а на Заході зростають популістські партії, мовиться у звіті правозахисників про події 2016 року.

В Україні, кажуть правозахисники, обидві сторони конфлікту на сході країни порушують права людини. «Непокоїть те, що і влада України, і підтримувані Росією сепаратисти на сході України чинять по суті те саме, затримуючи цивільних за співпрацю з іншою стороною і свавільно утримуючи їх у неволі тривалий час, позбавляючи їх контакту з адвокатами, родинами. Є свідчення також застосування тортур проти свавільно утримуваних осіб, теж із обох боків», – сказав речник Human Rights Watch у Брюсселі Ендрю Строулайн.

Репресії авторитарної влади проти інакодумства зростають, зокрема, в таких країнах, як Росія, Туреччина чи Китай, мовиться у звіті. Протягом минулого року багато авторитарних керівників далі відступили від принципу верховенства права, посиливши заборони на протести і зміцнивши контроль за свободою висловлювання.

Водночас на Заході зростає вплив популістів, які «ставляться до прав людини як до перешкоди для їхньої концепції волі більшості», заявили правозахисники, і це зростання вже привело кількох популістських лідерів до посилення порушень прав людини. Це зростання також може послабити підтримку прав людини в усьому світі, де і в інших країнах авторитарні лідери посилюють наступ на права людини, мовиться у звіті.

Виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот наголосив, зокрема, на «небезпечній риториці» обраного президента США Дональда Трампа в перебігу передвиборчої кампанії, що, за його словами, «порушила засадничі принципи гідності і рівності» і просуває «політику нетерпимості».

Значне занепокоєння викликала Росія, де президент Володимир Путін за минулий рік посилив контроль за вже й так малим простором для свободи висловлювання і свободи зібрань, а також посилив переслідування незалежних критиків. При цьому Кремль захищає правління Путіна як не гірше, ніж на Заході, де становище з правами людини викликає занепокоєння дедалі більше.

Різке погіршення становища з правами людини правозахисники зафіксували, серед іншого, в Узбекистані чи Таджикистані.

Загалом у звіті Human Rights Watch про права людини у світі розглянули становище в більш ніж 90 країнах.