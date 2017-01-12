У Криму разом з активістом Виноградовим затримали його дружину – правозахисники

У Криму разом з активістом Українського культурного центру Криму Андрієм Виноградовим співробітники ФСБ Росії затримали його дружину Наталю. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«Як стало відомо Кримській правозахисній групі, в Сімферополі в будинку родини Виноградових вранці, 12 січня, силовики провели обшук і вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Після обшуку обох Виноградових відвезли до управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю», – йдеться в повідомленні.

За інформацією, о 14:00 дружину Виноградова Наталю співробітники спецслужб відпустили додому, при цьому вони взяли у жінки «розписку про нерозголошення інформації».

До цього активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін повідомив про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.

У коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії Леонід Кузьмін зазначив, що дізнався про це від самого Виноградова.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ на даний момент немає.

Український культурний центр у Криму заснували7 травня 2015 року. Завдання центру активісти декларують як простір українства в Криму, цілями якого є збереження української культури та мови, а також долучення до історії, традицій, творчості українського народу жителів Кримського півострова.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».