У Грузії стався розкол у партії Саакашвілі

У Грузії провідні члени нині опозиційної партії «Єдиний національний рух» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі заявили, що виходять із партії і створюють нову політичну силу.

Як сказав колишній спікер парламенту Давіт Бакрадзе, нова сила розпочне «нову фазу боротьби» проти нині владної партії «Грузинська мрія», заснованої мільярдером Бідзіною Іванішвілі.

Колишній мер Тбілісі Ґіґі Уґулава, зі свого боку, заявив, що в «руйнуванні» партії винен Міхеїл Саакашвілі. Він звинуватив колишнього президента в тому, що він «уже не випромінює лідерство», а «чіпляється за владу в партії».

Загалом із 27 депутатів парламенту, що представляли «Єдиний національний рух», із партії вийшов 21 – напередодні з’їзду партії, що призначений на 20 січня.

На цьому з’їзді мали нарешті обрати голову партії – ця посада формально вакантна ще з кінця 2013 року, коли Саакашвілі перебрався до України. Його опоненти заявляють, що з’їзд скликають із порушенням регламенту.

За повідомленнями, опитування свідчать, що Саакашвілі досі лишається популярним серед рядових членів «Єдиного національного руху», хоча проти нього виступила значна частина партійної еліти.